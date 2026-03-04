Ворог завдав ракетного удару по Одещині, серед постраждалих двоє дітей
Київ • УНН
Російські війська завдали ракетного удару по транспортній інфраструктурі на півдні Одещини. Постраждали троє людей, включаючи двох дітей, усі у стані середньої тяжкості.
Сьогодні вдень ворог завдав ракетного удару по півдню Одещини. За попередньою інформацією, троє людей постраждали, серед них двоє дітей. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Під атаку потрапив обʼєкт транспортної інфраструктури. Внаслідок удару пошкоджено адміністративну будівлю. На жаль, за попередньою інформацією, троє людей постраждали, серед них двоє дітей
За його словами, всі у стані середньої тяжкості. Їм надається необхідна медична допомога. Дані щодо постраждалих уточнюються.
Додамо
Як повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, ворог завдав ракетного удару по залізничній інфтраструктурі на Одещині.
Внаслідок удару пошкоджено адміністративну будівлю залізничної станції. Поранено залізничника та двох дітей. Усім надається необхідна медична допомога. Всі служби працюють на місці, наслідки атаки ліквідовуються