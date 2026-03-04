$43.450.22
Ексклюзив
13:52 • 7332 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
12:44 • 9600 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
09:19 • 17093 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 44843 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 74100 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 62669 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 66030 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 61017 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 34590 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 28591 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
Ворог завдав ракетного удару по Одещині, серед постраждалих двоє дітей

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Російські війська завдали ракетного удару по транспортній інфраструктурі на півдні Одещини. Постраждали троє людей, включаючи двох дітей, усі у стані середньої тяжкості.

Ворог завдав ракетного удару по Одещині, серед постраждалих двоє дітей

Сьогодні вдень ворог завдав ракетного удару по півдню Одещини. За попередньою інформацією, троє людей постраждали, серед них двоє дітей.  Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Під атаку потрапив обʼєкт транспортної інфраструктури. Внаслідок удару пошкоджено адміністративну будівлю. На жаль, за попередньою інформацією, троє людей постраждали, серед них двоє дітей 

- повідомив Кіпер.

За його словами, всі у стані середньої тяжкості. Їм надається необхідна медична допомога.  Дані щодо постраждалих уточнюються.

Внаслідок російського удару по Одеській області без світла залишилися 95 тисяч людей10.02.26, 16:49 • 3495 переглядiв

Додамо

Як повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, ворог завдав ракетного удару по залізничній інфтраструктурі на Одещині.

Внаслідок удару пошкоджено адміністративну будівлю залізничної станції. Поранено залізничника та двох дітей. Усім надається необхідна медична допомога. Всі служби працюють на місці, наслідки атаки ліквідовуються 

- додав Кулеба.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал
Війна в Україні
Олег Кіпер
Одеська область