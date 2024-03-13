Враг начал устанавливать на дроны-камикадзе "Shahed-136" блоки навигации DGPS - СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  73469 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

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Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  102606 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  104587 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  120576 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  120054 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118558 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  28999 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124585 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  127498 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  123747 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

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8 марта 2024, 15:00  •  294825 просмотра

Враг начал устанавливать на дроны-камикадзе "Shahed-136" блоки навигации DGPS - СМИ

россияне начали оснащать "шахэды" навигационными блоками DGPS и трекерами для повышения точности и отслеживания их местонахождения.

Война •   •  11260 просмотра
Враг начал устанавливать на дроны-камикадзе "Shahed-136" блоки навигации DGPS - СМИ

Deloitte: украинцы начали больше экономить и реже делать покупки

В 2023 году украинцы продолжают экономить: от 41% до 77% решили экономить в зависимости от категории товара, хотя наблюдается положительная тенденция по сравнению с 2022 годом.

Общество •   •  11198 просмотра
Deloitte: украинцы начали больше экономить и реже делать покупки

Атака рф на Сумы унесла жизнь человека: под завалами обнаружили тело мужчины

Спасатели нашли тело мужчины и 8 раненых в завалах 5-этажного жилого дома в Сумах, а также продолжают поиски потенциальных жертв, оказавшихся под завалами.

Война •   •  12659 просмотра
Атака рф на Сумы унесла жизнь человека: под завалами обнаружили тело мужчины

Польша присоединилась к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Польша присоединилась к чешской инициативе по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины у стран, не являющихся членами ЕС, но польский министр иностранных дел отказался разглашать сумму средств, выделенных на эти цели.

Война •   •  13937 просмотра
Польша присоединилась к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Армия рф утром снова ударила по Купянщине: прокуратура показала последствия

Российские войска обстреляли село в Купянском районе Харьковской области, повредив жилые дома и хозяйственные постройки, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Война •   •  11941 просмотра
Армия рф утром снова ударила по Купянщине: прокуратура показала последствия

Атака рф на Кривой Рог: количество жертв возросло до пяти

В результате российской атаки на Кривой Рог 12 марта погибли пять человек.

Война •   •  32416 просмотра
Атака рф на Кривой Рог: количество жертв возросло до пяти

По Украине в ближайшие дни сохранится влажная погода - синоптики

С 14 по 16 марта в большинстве областей Украины ожидается небольшой дождь, мокрый снег и гололедица на дорогах.

Общество •   •  29524 просмотра
По Украине в ближайшие дни сохранится влажная погода - синоптики

В Донецкой области учтено более 1,5 тыс. убежищ и укрытий, но в количестве преобладают простейшие

В Донецкой области зарегистрировано более 1 500 укрытий и убежищ, причем самыми распространенными являются простые укрытия, но безопасность остается ключевым вопросом, поскольку задокументировано только 268 укрытий и 192 противорадиационных убежища.

Война •   •  28738 просмотра
В Донецкой области учтено более 1,5 тыс. убежищ и укрытий, но в количестве преобладают простейшие

Ситуация на Восточном фронте сложная: Сырский и Умеров посетили позиции бригад на передовой

Главнокомандующий Александр Сырский и Министр обороны Рустем Умеров посетили передовые позиции на Восточном фронте, где ситуация осложняется из-за угрозы наступления противника, и приняли необходимые решения по усилению обороны на этом участке.

Война •   •  26888 просмотра
Ситуация на Восточном фронте сложная: Сырский и Умеров посетили позиции бригад на передовой

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Золото и биткоин рассматриваются инвесторами как активы-убежища в турбулентные времена, причем золото является стабильным активом, а биткоин считается цифровым эквивалентом, хотя они имеют разные базовые факторы, определяющие их цены.

Экономика •   •  73469 просмотра
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Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее