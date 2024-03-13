Враг начал устанавливать на дроны-камикадзе "Shahed-136" блоки навигации DGPS - СМИ

россияне начали оснащать беспилотники "Shahed-136" блоками навигации DGPS, которые могут улучшить их точность попадания. Об этом сообщает издание Defense Express, пишет УНН.

Как отмечает издание со ссылкой на собственные источники, при осмотре обломков одного из сбитых дронов был обнаружен блок аппаратуры, на котором были затерты все заводские маркировки, зато было нанесено фломастером DGPS и определенная комбинация цифр.

DGPS - это дифференциальная глобальная система позиционирования, которая обеспечивает повышенную точность местоположения. То есть, в теории может улучшить точность попадания этих дронов.

Такого рода навигационные системы могут иметь "двойное использование", и использоваться и для гражданской техники, например агротехники для точной обработки земли.

Также издание обращает внимание и на блок с маркировкой ADC-PLS-002, который может быть предназначен в том числе для сбора данных о скорости полета летательного аппарата.

Для такого режима работы необходимо использование двух приемников, один из которых стационарный и находится в точке с известными координатами, второй приемник является мобильным.

При этом данные, полученные базовым приемником, затем идут для коррекции данных, собранных передвижным аппаратом, которая может происходить в режиме реального времени.

Дополнительно

Специалисты Киевского научно-исследовательского института ранее установили, что россияне начали оснащать свои разведывательные беспилотники "Орлан-10" трекерами иностранного производства, которые предназначены для отслеживания местонахождения объектов.

По словам директора КНИИСЭ Александра Рувина, это свидетельствует о том, что враг пытается расширить функции своих разведывательных дронов.

"В российских разведывательных беспилотных летательных аппаратах типа "Орлан-10" экспертами КНИИСЭ обнаружены трекеры для отслеживания местонахождения объектов. Такие элементы имеют все недавние образцы БПЛА, которые передавались на исследование. Это свидетельствует о том, что враг использует дроны не только для общего сбора информации, но и для систематического отслеживания точек сбивания или приземления "вражеских птичек".

Трекеры снабжены основным и автономным источниками питания, поэтому даже после вывода из строя основных систем, до потери связи, координаты могут быть отправлены.

Как и большинство составляющих базы электронных компонентов в российском оружии, трекеры являются товарами двойного использования и могут применяться в гражданских и военных целях. Их компоненты, чипы и микроплаты, имеют не российское производство", - отметил Рувин.

Боевую часть "шахедов" начали дополнять шрапнелью - Александр Рувин