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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг из артиллерии обстрелял две громады на Николаевщине

Враг из артиллерии обстрелял две громады на Николаевщине

Киев  •  УНН

25 июня 2024, 05:05  •  12390 просмотра

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Российские войска обстреляли из артиллерии два населенных пункта в Николаевской области, вызвав пожар травы, но обошлось без жертв.

Российские оккупанты в течение вчерашнего дня обстреляли артиллерийским огнем Куцурубскую и Очаковскую общины на Николаевщине. Об этом сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Отмечается, что вчера, 24 июня, в 08:05 и 16:55 враг наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской общине. В результате утреннего обстрела возник пожар сухой травы на открытой территории за пределами населенного пункта общины. Возгорание было оперативно ликвидировано пожарными. Пострадавших нет.

В 20:43 под вражеским артиллерийским обстрелом была акватория Очаковской громады. Пострадавших нет.

Оккупанты обстреляли Николаевскую область: жертв нет24 июня 2024, 04:31 • 23263 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоВойна
nikolaevНиколаев
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