Враг из артиллерии обстрелял две громады на Николаевщине

Российские оккупанты в течение вчерашнего дня обстреляли артиллерийским огнем Куцурубскую и Очаковскую общины на Николаевщине. Об этом сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Отмечается, что вчера, 24 июня, в 08:05 и 16:55 враг наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской общине. В результате утреннего обстрела возник пожар сухой травы на открытой территории за пределами населенного пункта общины. Возгорание было оперативно ликвидировано пожарными. Пострадавших нет.

В 20:43 под вражеским артиллерийским обстрелом была акватория Очаковской громады. Пострадавших нет.

Оккупанты обстреляли Николаевскую область: жертв нет