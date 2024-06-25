Ворог з артилерії обстріляв дві громади на Миколаївщині
Київ • УНН
Російські війська обстріляли з артилерії два населених пункти в Миколаївській області, спричинивши пожежу трави, але обійшлося без жертв.
Російські окупанти упродовж вчорашнього дня обстріляли артилерійським вогнем Куцурубську та Очаківську громади на Миколаївщині. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що вчора, 24 червня, о 08:05 та 16:55 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Внаслідок ранкового обстрілу виникла пожежа сухої трави на відкритій території за межами населеного пункту громади. Займання було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає.
О 20:43 під ворожим артилерійським обстрілом була акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.
Окупанти обстріляли Миколаївську область: жертв немає24.06.24, 07:31 • 25436 переглядiв