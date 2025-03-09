Враг атакует на 10 направлениях: Генштаб информирует, сколько атак отбито и где захватчики пытаются активизироваться

Горячо на Донетчине: на Торецьком направлении враг 13 раз пытался продвинуться вперед; на Покровском направлении враг 20 раз начинал атаки. Также продолжается бой на Краматорском направлении.

Передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Оперативная информация на 16.00 09.03.2025 о российском вторжении.

Боевые действия на Лиманском направлении активизировались. Враг увеличил количество атак до девяти. Враг атаковал вблизи населенных пунктов Балка Журавка, Новолюбовка, Мирное, Ивановка и Ямполовка, 11 боев в настоящее время продолжаются.

На Северском направлении оккупанты уже сегодня совершили 18 атак. Подразделения оккупантов пытаются продвинуться вперед в районах Белогоровки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки.

На Харьковском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма войск вблизи Волчанска. Кроме того, враг нанес авиаудары управляемыми авиабомбами по районам населенных пунктов Боровая и Казачья Лопань.

На Купянском направлении враг в течение дня трижды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Лозовой, Петропавловки и Загризового.

На Краматорском направлении наши защитники отбивают атаку врага, еще три боя уже завершились, противник проводит активные действия в районах Часового Яра, Григорьевки и в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецьком направлении враг 13 раз пытался продвинуться вперед в районах Торецька, Дружбы и Дачного. В настоящее время продолжаются шесть боев.

На Покровском направлении враг 20 раз начинал столкновения различной интенсивности. ВСУ отбили 17 вражеских атак в районах населенных пунктов Елизаветовка, Промень, Даченское, Котлине, Надиевка, Преображенка, Андреевка и Улакли. В настоящее время продолжаются еще три боя. Авиация захватчиков нанесла удары КАБами по Покровску, Надиевке, Одрадному и Звировому.

Также указывается на атаку на Новопавловском направлении - украинские защитники ее отбили вблизи Скудного.

На Гуляйпольском направлении, в районах Новополя и Привольного, в настоящее время завершилось два боя, еще четыре атаки захватчиков продолжаются. Авиаударов КАБами и неконтролируемыми ракетами подверглись населенные пункты Гуляйполе и Шевченко.

На Ореховском направлении захватчики трижды продвигались вперед вблизи Степового и Щербаковых, один бой до сих пор продолжается. Ударов НАРами подверглась Новоандреевка.

На Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

На Курщине украинские защитники отбили 15 атак захватчиков, шесть боев еще продолжаются. Кроме того, враг совершил 12 авиационных ударов, сбросив 13 КАБ, также нанес 257 артиллерийских обстрелов, в том числе десять - из реактивной системы залпового огня.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу. - передает Генштаб.

Напоминаем

В селе Ивашки Золочевской громады в результате атаки российского дрона погибли двое гражданских - мужчина и женщина. Еще один мужчина получил тяжелые ранения и был госпитализирован.

Покровский и Курский направления в эпицентре боевых действий - Генштаб ВСУ о ситуации на фронте