Ворог атакує на 10 напрямках: Генштаб інформує скільки атак відбито та де загарбники намагаються активізуватися

Гаряче на Донеччині: на Торецькому напрямку ворог 13 разів намагався йти вперед; на Покровському напрямку ворог 20 разів розпочинав атаки Також триває бій на Краматорському напрямку.

Передає УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Оперативна інформація станом на 16.00 09.03.2025 щодо російського вторгнення.

Бойові дії на Лиманському напрямку активізувались. Ворог збільшив кількість атак до дев’яти. Ворог атакував поблизу населених пунктів Балка Журавка, Новолюбівка, Мирне, Іванівка та Ямполівка, 11 боїв наразі тривають.

На Сіверському напрямку окупанти здійснили за сьогодні вже 18 атак. Підрозділи окупантів намагаються йти вперед в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Серебрянки.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили три ворожих штурми військ поблизу Вовчанська. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів керованими авіабомбами по районах населених пунктів Борова та Козача Лопань.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня тричі намагався просунутися до наших позицій в районах Лозової, Петропавлівки та Загризового.

На Краматорському напрямку наші захисники відбивають атаку ворога, ще три боєзіткнення вже завершились, противник проводить активні дії в районах Часового Яру, Григорівки та в бік Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог 13 разів намагався йти вперед в районах Торецька, Дружби та Дачного. На даний час триває шість боєзіткнень.

На Покровському напрямку ворог 20 разів розпочинав зіткнення різної інтенсивності. ЗСУ відбили 17 ворожих атак в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка, Преображенка, Андріївка та Улакли. Наразі тривають ще три боєзіткнення. Авіація загарбників завдала ударів КАБами по Покровську, Надіївці, Одрадному та Звіровому.

Також вказується про атаку на Новопавлівському напрямку - українські захисники її відбили поблизу Скудного.

На Гуляйпільському напрямку, в районах Новополя та Привільного, на даний час завершилось два боєзіткнення, ще чотири атаки загарбників тривають. Авіаударів КАБами та некерованими ракетами зазнали населені пункти Гуляйполе та Шевченко.

На Оріхівському напрямку загарбники тричі йшли вперед поблизу Степового та Щербаків, один бій досі триває. Ударів НАРами зазнала Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курщині українські захисники відбили 15 атак загарбників, шість боєзіткнень ще тривають. Крім того, ворог здійснив 12 авіаційних ударів, скинувши 13 КАБ, також завдав 257 артилерійських обстрілів, зокрема десять - із реактивної системи залпового вогню.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та у тилу. - передає Генштаб.

Нагадаємо

В селі Івашки Золочевської громади внаслідок атаки російського дрона загинули двоє цивільних - чоловік та жінка. Ще один чоловік отримав важкі поранення та був госпіталізований.

Покровський та Курський напрямки в епіцентрі бойових дій - Генштаб ЗСУ про ситуацію на фронті