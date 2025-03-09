Ворог атакує на 10 напрямках: Генштаб інформує скільки атак відбито та де загарбники намагаються активізуватися

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 35283 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 58123 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 60515 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 64905 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 76372 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 61005 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 59068 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 126619 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82860 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 232024 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.1м/с
72%
Популярнi новини

В Азовському морі через дії рф масово гинуть краби та риба - ЦПД РНБО

9 квітня, 16:17 • 14168 перегляди

Суд залишив під вартою екскомандира бригади "Анна Київська" Рюмшина, але знову зменшив розмір застави

9 квітня, 16:27 • 13421 перегляди

На Рівненщині діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані: покарано батьків

9 квітня, 16:41 • 12612 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 15431 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 25329 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 94988 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 126619 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 232024 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 407931 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 399617 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 15579 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 23618 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24446 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26347 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76689 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Ворог атакує на 10 напрямках: Генштаб інформує скільки атак відбито та де загарбники намагаються активізуватися

Київ • УНН

 • 31312 перегляди

Окупанти здійснили 20 атак на Покровському та 13 на Торецькому напрямках. На Лиманському та Сіверському напрямках ворог також активізувався, ЗСУ ведуть оборонні бої.

Ворог атакує на 10 напрямках: Генштаб інформує скільки атак відбито та де загарбники намагаються активізуватися

Гаряче на Донеччині: на Торецькому напрямку ворог 13 разів намагався йти вперед; на Покровському напрямку ворог 20 разів розпочинав атаки Також триває бій на Краматорському напрямку.

Передає УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Оперативна інформація станом на 16.00 09.03.2025 щодо російського вторгнення.

Бойові дії на Лиманському напрямку активізувались. Ворог збільшив кількість атак до дев’яти. Ворог атакував поблизу населених пунктів Балка Журавка, Новолюбівка, Мирне, Іванівка та Ямполівка, 11 боїв наразі тривають.

На Сіверському напрямку окупанти здійснили за сьогодні вже 18 атак. Підрозділи окупантів намагаються йти вперед в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Серебрянки.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили три ворожих штурми військ поблизу Вовчанська. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів керованими авіабомбами по районах населених пунктів Борова та Козача Лопань.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня тричі намагався просунутися до наших позицій в районах Лозової, Петропавлівки та Загризового.    

На Краматорському напрямку наші захисники відбивають атаку ворога, ще три боєзіткнення вже завершились, противник проводить активні дії в районах Часового Яру, Григорівки та в бік Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог 13 разів намагався йти вперед в районах Торецька, Дружби та Дачного. На даний час триває шість боєзіткнень.

На Покровському напрямку ворог 20 разів розпочинав зіткнення різної інтенсивності. ЗСУ відбили 17 ворожих атак в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка, Преображенка, Андріївка та Улакли. Наразі тривають ще три боєзіткнення. Авіація загарбників завдала ударів КАБами по Покровську, Надіївці, Одрадному та Звіровому.

Також вказується про атаку на Новопавлівському напрямку - українські захисники її відбили поблизу Скудного.

На Гуляйпільському напрямку, в районах Новополя та Привільного, на даний час завершилось два боєзіткнення, ще чотири атаки загарбників тривають. Авіаударів КАБами та некерованими ракетами зазнали населені пункти Гуляйполе та Шевченко.

На Оріхівському напрямку загарбники тричі йшли вперед поблизу Степового та Щербаків, один бій досі триває. Ударів НАРами зазнала Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курщині українські захисники відбили 15 атак загарбників, шість боєзіткнень ще тривають. Крім того, ворог здійснив 12 авіаційних ударів, скинувши 13 КАБ, також завдав 257 артилерійських обстрілів, зокрема десять - із реактивної системи залпового вогню.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та у тилу.

- передає Генштаб.

Нагадаємо

В селі Івашки Золочевської громади внаслідок атаки російського дрона загинули двоє цивільних - чоловік та жінка. Ще один чоловік отримав важкі поранення та був госпіталізований.

Покровський та Курський напрямки в епіцентрі бойових дій - Генштаб ЗСУ про ситуацію на фронті08.03.25, 23:14 • 61532 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Brent
$65.34
Bitcoin
$82,344.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,113.64
Ethereum
$1,646.46