Покровский и Курский направления в эпицентре боевых действий - Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

В субботу, 08 марта на Курском направлении произошло наибольшее количество вражеских атак – 30 из них Силы обороны уже отразили. Значительных потерь терпит враг на Покровском направлении. Всего на фронте зафиксировано 150 боевых столкновений. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации, по состоянию на 22:00 08.03.2025 на российско-украинском фронте с начала этого дня произошло 150 боевых столкновений.

российские захватчики нанесли три ракетных и 64 авиационных удара, применив три ракеты и 71 КАБ. Кроме того, россияне привлекли для поражения 1317 дронов-камикадзе и осуществили около пяти тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах - сообщает Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении в течение дня наши войска отразили пять атак противника в районах Вовчанска и Петро-Ивановки. Враг нанес авиаудары вблизи населенных пунктов Довжик и Козача Лопань.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 11 штурмов в районах Киндрашовки, Лозовой, Степовой Новоселовки, Новой Кругляковки и Загризового.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 23 раза атаковали позиции украинцев неподалеку Новомихайловки, Нового, Мирного, Колодязев, Ямполовки и Зеленой Долины. До сих пор продолжаются восемь боевых столкновений.

На Краматорском направлении в настоящее время зафиксировано два боевых столкновения вблизи Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении россияне 19 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили вблизи Дружбы и Торецка. В настоящее время продолжаются четыре боевых столкновения.

С начала этого дня на Покровском направлении захватнические подразделения 25 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Елизаветовка, Промень, Андреевка, Александрополь, Покровск, Сергеевка, Новоалександровка, Богдановка, Тарасовка, Лысовка, Зеленый Кут и Улаклы. До сих пор продолжаются четыре боевых столкновения. Под авиаударами противника оказался населенный пункт Леонтовичи.

Противник терпит значительные потери - сегодня на этом направлении украинские воины уничтожили 182 оккупантов, 106 из них — безвозвратно. Также уничтожена боевая машина пехоты, три мотоцикла, два разведывательных БПЛА "Zala", 12 автомобилей, десять антенн управления БПЛА, а также повреждены пять артиллерийских систем и вражеский автомобиль - говорится в сообщении.

Сегодня на Новопавловском направлении враг шесть раз атаковал вблизи Константинополя и Бурлацкого. Пять атак уже отражены.

На Гуляйпольском направлении противник осуществил три атаки в направлениях Сторожевого и Чаривного. Кроме того, враг нанес авиационные удары по Гуляйполю, Воскресенке, Новополю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении наши защитники уже отразили два вражеских штурма в направлениях населенных пунктов Пятихатки, Степовое и Щербаки, в настоящее время продолжается еще пять боевых столкновений.

На Приднепровском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Козацкое и два ракетных удара по районам населенных пунктов Новоселовка и Белая Криница.

На Северском направлении агрессор наступательных действий не проводил.

В оперативной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отразили 30 атак российских захватчиков, еще 13 боев продолжаются. Кроме этого, враг нанес 27 авиационных ударов с применением 37 управляемых бомб, а также осуществил 500 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 49 — из реактивных систем залпового огня - сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Напоминаем

Десантно-штурмовые войска ВСУ выявили и уничтожили диверсионные группы противника, которые пытались продвинуться по газопроводу в районе Суджи. Украинские военные нанесли ракетные и артиллерийские удары по врагу, применив различные типы беспилотников.

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