Враг атакует Кривой Рог баллистикой - Вилкул

Армия рф атакует баллистикой Кривой Рог. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.

рф атаковала Кривой Рог: один человек погиб, еще трое получили ранения