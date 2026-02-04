Враг атакует Кривой Рог баллистикой - Вилкул
Киев • УНН
Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о баллистической ракетной атаке на город. Возможны дальнейшие запуски ракет.
Армия рф атакует баллистикой Кривой Рог. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.
Кривой Рог. Баллистическая ракетная атака на город. Берегите себя – возможны еще выходы
рф атаковала Кривой Рог: один человек погиб, еще трое получили ранения29.01.26, 17:47 • 3370 просмотров