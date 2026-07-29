Враг атаковал жилой сектор в Сумской области, среди пострадавших - двое детей

Армия рф атаковала жилой сектор в Глухове на Сумщине. Пострадали трое человек, среди них – двое детей. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

"Глухов. Вечером российский дрон атаковал жилой сектор. В результате вражеского удара поврежден многоквартирный дом. Пострадали трое человек, среди них – двое детей", - сообщил Григоров.

Он добавил, что раненых 10-летнего ребенка и взрослую женщину госпитализировали, всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним

Вечером во вторник, 28 июля, россияне атаковали дронами две автозаправочные станции в Сумской области.