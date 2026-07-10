Враг атаковал центр Запорожья авиабомбами: один человек погиб, четверо ранены, среди них ребенок
Киев • УНН
Российские войска атаковали центр Запорожья авиабомбами, вызвав разрушения и пожары. Один человек погиб, по меньшей мере четверо ранены, включая ребенка.
Армия рф атаковала центр Запорожья КАБами. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, один человек погиб и еще четверо получили ранения, передает УНН.
Враг атаковал центр Запорожья. Предварительно, есть пострадавшие
Позже глава Запорожской ОВА добавил, что известно о четырех раненых и одном погибшем.
Произошло возгорание автомобилей и дома - продолжает поступать информация о последствиях вражеской атаки на Запорожье. российские авиабомбы причинили разрушения в областном центре. На местах работают экстренные службы... Один человек погиб, как минимум четверо - ранены. В том числе, ребенок
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Кроме того, в Запорожье после вражеской атаки эвакуируют жителей многоэтажки.
На данный момент опасность не миновала. Известно о неразорвавшихся боеприпасах. Поэтому важно находиться в безопасности и слушать указания полицейских и спасателей