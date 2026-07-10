Враг атаковал центр Запорожья авиабомбами: один человек погиб, четверо ранены, среди них ребенок

Армия рф атаковала центр Запорожья КАБами. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, один человек погиб и еще четверо получили ранения, передает УНН.

Позже глава Запорожской ОВА добавил, что известно о четырех раненых и одном погибшем.

Произошло возгорание автомобилей и дома - продолжает поступать информация о последствиях вражеской атаки на Запорожье. российские авиабомбы причинили разрушения в областном центре. На местах работают экстренные службы... Один человек погиб, как минимум четверо - ранены. В том числе, ребенок