Российский БпЛА атаковал АЗС в Запорожье: спасатели уточнили количество пострадавших
Киев • УНН
Российский беспилотник ударил по АЗС в Запорожье, травмировано 5 человек, среди которых трое женщин и двое мужчин. На месте загорелись топливораздаточные колонки и автомобиль, пожар ликвидирован.
российский БпЛА атаковал одну из АЗС Запорожья, в результате удара травмированы 5 человек, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Предварительно, в результате удара травмированы 5 человек: трое женщин и двое мужчин. Им оказывается медицинская помощь. Количество пострадавших уточняется
На месте происшествия загорелись топливораздаточные колонки и легковой автомобиль. Кроме этого, частично разрушена конструкция навеса и повреждено остекление здания.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар. На месте работали все экстренные службы города.
Армия рф атаковала АЗС в Запорожье: один человек погиб и еще трое получили ранения09.07.26, 19:42 • 1814 просмотров