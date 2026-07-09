Российский БпЛА атаковал АЗС в Запорожье: спасатели уточнили количество пострадавших

российский БпЛА атаковал одну из АЗС Запорожья, в результате удара травмированы 5 человек, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Предварительно, в результате удара травмированы 5 человек: трое женщин и двое мужчин. Им оказывается медицинская помощь. Количество пострадавших уточняется - говорится в сообщении.

На месте происшествия загорелись топливораздаточные колонки и легковой автомобиль. Кроме этого, частично разрушена конструкция навеса и повреждено остекление здания.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар. На месте работали все экстренные службы города.

Армия рф атаковала АЗС в Запорожье: один человек погиб и еще трое получили ранения