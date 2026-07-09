Армия рф атаковала АЗС в Запорожье: один человек погиб и еще трое получили ранения
Киев • УНН
Российский беспилотник атаковал автозаправку в Запорожье, вызвав пожар. В результате атаки один человек погиб, еще трое получили ранения.
Оккупанты атаковали дроном АЗС в Запорожье, один человек погиб и еще трое получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
российский беспилотник вызвал пожар на автозаправке. Сгорели автомобили и сам комплекс.
По меньшей мере трое человек ранены. Известно также об одном погибшем. На месте работают экстренные службы
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