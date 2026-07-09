Армия рф атаковала АЗС в Запорожье: один человек погиб и еще трое получили ранения

Оккупанты атаковали дроном АЗС в Запорожье, один человек погиб и еще трое получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

российский беспилотник вызвал пожар на автозаправке. Сгорели автомобили и сам комплекс.

По меньшей мере трое человек ранены. Известно также об одном погибшем. На месте работают экстренные службы - сообщил Федоров.

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