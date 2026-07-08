Россия нанесла удар КАБом по Запорожью, ранены двое пожилых людей
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по гаражному кооперативу в Запорожье. Ранения получили 76-летний мужчина и 76-летняя женщина.
российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Запорожью. В результате атаки ранения получили двое 76-летних местных жителей. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Детали
По его словам, российская управляемая авиабомба попала по территории гаражного кооператива. В результате удара разрушены и повреждены здания.
Ранения получили 76-летний мужчина и 76-летняя женщина. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью.
Информация о масштабах разрушений и возможных других последствиях атаки уточняется.
РФ атаковала Киев ночью - двое пострадавших, возникли пожары в двух районах08.07.26, 07:20 • 2092 просмотра