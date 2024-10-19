Враг атаковал подразделение ГСЧС в Шостке: 5 спасателей ранены

Российские войска нанесли авиаудар по пожарно-спасательному подразделению в Шостке в Сумской области, 5 спасателей получили ранения, сообщили в ГСЧС Украины в субботу, пишет УНН.

Детали

"Ночью 19 октября вражеская авиация нанесла удар по пожарно-спасательному подразделению в городе Шостка. 5 спасателей получили ранения, их госпитализировали", - говорится в сообщении ГСЧС в соцсетях.

Как сообщается, частично разрушено здание. На момент атаки личный состав находился в укрытии. Повреждены здания и 6 единиц техники ГСЧС.

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