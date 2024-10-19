Ворог атакував підрозділ ДСНС у Шостці: 5 рятувальників поранено
Київ • УНН
Вночі 19 жовтня ворожа авіація атакувала пожежно-рятувальний підрозділ у Шостці. 5 рятувальників поранено, пошкоджено будівлю та 6 одиниць техніки ДСНС.
Російські війська завдали авіаудар по пожежно-рятувальному підрозділу у Шостці у Сумській області, 5 рятувальників отримали поранення, повідомили у ДСНС України у суботу, пише УНН.
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"Уночі 19 жовтня ворожа авіація завдала удару по пожежно-рятувальному підрозділу в місті Шостка. 5 рятувальників отримали поранення, їх госпіталізували", - ідеться у повідомленні ДСНС у соцмережах.
Як повідомляється, частково зруйновано будівлю. На момент атаки особовий склад перебував в укритті. Пошкоджено будівлі та 6 одиниць техніки ДСНС.
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