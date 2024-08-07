Враг атаковал Никопольщину дронами-камикадзе, артиллерией и РСЗО "Град"
Киев • УНН
Российские войска совершили более 15 атак на Никопольщину, используя дроны-камикадзе, артиллерию и РСЗО 'Град'. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, агрофирма, электросети и газопровод, жертв среди гражданских нет.
Ночь на Никопольщине выдалась неспокойной. Противник осуществил полтора десятка атак, используя дроны-камикадзе, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня "Град". Под ударом оказались Никополь, Покровская, Мировская, Марганецкая и Червоногригорьевская громады. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
В результате обстрелов загорелся частный дом, в целом повреждены три жилых дома и столько же хозяйственных построек. Также пострадала агрофирма, повреждены линии электропередачи и газопровод. Среди мирного населения жертв нет.
ЗСУ знищили ворожу балістичну ракету над Сумщиною7 августа 2024, 04:39 • 21802 просмотра