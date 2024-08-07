Враг атаковал Никопольщину дронами-камикадзе, артиллерией и РСЗО "Град"

Ночь на Никопольщине выдалась неспокойной. Противник осуществил полтора десятка атак, используя дроны-камикадзе, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня "Град". Под ударом оказались Никополь, Покровская, Мировская, Марганецкая и Червоногригорьевская громады. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В результате обстрелов загорелся частный дом, в целом повреждены три жилых дома и столько же хозяйственных построек. Также пострадала агрофирма, повреждены линии электропередачи и газопровод. Среди мирного населения жертв нет.

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