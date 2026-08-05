Враг атаковал Николаевскую область: шестеро пострадавших

В Николаевской области российские войска ударили по Вознесенской громаде, известно о 6 пострадавших, сообщил и.о. главы Николаевской ОВА Георгий Решетилов в соцсетях в среду, пишет УНН.

Сегодня днем враг атаковал Вознесенскую громаду. По предварительной информации, пострадали шестеро человек — 39-летняя женщина и пятеро мужчин в возрасте 31, 50, 64, 66 и 69 лет — написал Решетилов.

По его словам, всех госпитализировали. Состояние — средней тяжести. Медики оказывают необходимую помощь.

Также, указал он, зафиксированы повреждения здания и спецтехники объекта транспортной инфраструктуры.

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