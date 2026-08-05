Враг атаковал Николаевскую область: шестеро пострадавших

$44.7651.67
ukenru
12:31 • 9568 просмотра
The Guardian показал украинские FP-1 в боевой работе — как дроны Fire Point переносят войну вглубь РоссииPhoto
10:17 • 17660 просмотра
Удары Украины по рф могут усилить сторонников войны - The Times
09:05 • 24177 просмотра
Финляндия больше не будет передавать Украине ракеты Patriot - стала известна причина
Эксклюзив
9 августа, 07:52 • 21204 просмотра
Солнечное затмение 12 августа: новые лидеры, большие перемены и мощный технологический прорыв
9 августа, 06:56 • 22671 просмотра
Сын Байдена рассказал, что рак его отца-экс-президента распространился на кости
9 августа, 00:20 • 45789 просмотра
Зеленский: мир не хочет видеть Украину конкурентом в области баллистикиVideo
8 августа, 20:14 • 45127 просмотра
Количество раненых в Павлограде возросло до 9, среди них четверо детей
8 августа, 17:35 • 40805 просмотра
Зеленский призвал защитить производство противобаллистического щита Freyja от российских ударов — видеоVideo
8 августа, 12:47 • 51018 просмотра
Полноценный запуск антибаллистической программы Freyja запланирован на середину 2027 года — Fire PointVideo
8 августа, 12:05 • 44591 просмотра
Грозовые дожди и до +33°: синоптики дали прогноз на 9 августа
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
4.2м/с
38%
750мм
Популярные новости
Враг атаковал Харьков: удар по многоквартирному дому в Салтовском районе, есть раненые9 августа, 04:16 • 15926 просмотра
Атака на Харьков: по меньшей мере один человек погиб9 августа, 04:34 • 4848 просмотра
Иран выдвинул новые требования для открытия Ормузского пролива — Reuters9 августа, 05:03 • 6948 просмотра
"Мадяр" подтвердил уничтожение позиций С-400 в Геленджике и ещё четырёх элементов ПВО рф9 августа, 06:45 • 10322 просмотра
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта09:54 • 10841 просмотра
публикации
Чтобы астры цвели долго и пышно: «золотые правила» для каждого садовода на каждый день Photo8 августа, 12:15 • 50162 просмотра
Маск не позволил Украине использовать Starlink для уничтожения российских пусковых установок баллистических ракет8 августа, 10:14 • 47514 просмотра
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 86356 просмотра
Что обязательно нужно успеть сделать в огороде до конца лета7 августа, 12:39 • 69388 просмотра
Подделка медицинских документов может стоить Odrex лицензии
Эксклюзив
7 августа, 06:00 • 74763 просмотра
Актуальные люди
Хакан Фидан
Олег Синегубов
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Одесса
Харьков
Одесская область
Крым
Реклама
УНН Lite
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта09:54 • 10849 просмотра
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 87092 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 108541 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 139273 просмотра
рф нанесла ракетный удар по пригороду Одессы по людному месту возле рынка4 августа, 08:46 • 211818 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Отопление
Шахед-136
Ракетная система С-400
The Washington Post

Враг атаковал Николаевскую область: шестеро пострадавших

Киев • УНН

 • 3063 просмотра

Днём враг атаковал Вознесенскую общину, пострадали шесть человек. Повреждены здание и спецтехника объекта транспортной инфраструктуры.

Враг атаковал Николаевскую область: шестеро пострадавших

В Николаевской области российские войска ударили по Вознесенской громаде, известно о 6 пострадавших, сообщил и.о. главы Николаевской ОВА Георгий Решетилов в соцсетях в среду, пишет УНН.

Сегодня днем враг атаковал Вознесенскую громаду. По предварительной информации, пострадали шестеро человек — 39-летняя женщина и пятеро мужчин в возрасте 31, 50, 64, 66 и 69 лет

— написал Решетилов.

По его словам, всех госпитализировали. Состояние — средней тяжести. Медики оказывают необходимую помощь.

Также, указал он, зафиксированы повреждения здания и спецтехники объекта транспортной инфраструктуры.

Николаев подвергся ночной атаке рф дронами: погибла женщина, семеро пострадавших04.08.26, 09:00 • 13834 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Взрывы
Николаевская область