Враг 69 раз атаковал позиции Сил обороны, наиболее активно действует на Константиновском и Покровском направлениях - Генштаб

С начала суток агрессор 69 раз атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Константиновском, Покровском и Славянском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Коренек, Нескучное, Рыжевка, Волфино, Горки. Авиаударам подверглись Бунякино и Коренек - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боестолкновений. Оккупанты совершили 14 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики трижды пытались прорвать оборону в районе Старицы и в сторону населенных пунктов Избицкое, Чайковка.

На Купянском направлении враг наступательных действий в настоящее время не проводил.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали три попытки захватчиков продвинуться в районах Надежды, Новоселовки и в сторону населенных пунктов Лиман, Озерное, Диброва.

На Славянском направлении Силы обороны отбивали 14 вражеских атак в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районе Резниковки и Закитного. Три атаки продолжаются.

На Краматорском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Константиновском направлении наши защитники отбивали 17 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, и в сторону Степановки, Торецкого и Вильного, одна атака до сих пор продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 17 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Филипповка и в сторону населенных пунктов Белицкое и Новоподгородное. Одно боестолкновение продолжается.

На Александровском направлении враг трижды пытался продвинуться в районах Александрограда, Тернового и Калиновского.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбивали шесть вражеских атак в сторону населенных пунктов Доброполье и Гуляйпольское. Три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке в настоящее время не происходит. Попыток врага продвинуться не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

За сутки оккупанты потеряли еще 1420 военных и почти 2 тысячи дронов