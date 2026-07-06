За сутки оккупанты потеряли еще 1420 военных и почти 2 тысячи дронов

$44.8051.08
ukenru
02:22 • 4986 просмотра
Число жертв российской атаки на Киев возросло до семи
01:23 • 13566 просмотра
В Киеве деблокировали людей из поврежденного дома, количество пострадавших возросло до семи – мэр
5 июля, 13:30 • 32306 просмотра
"Крымский рубильник - OFF": Мадьяр заявил о поражении 16 энергоузлов за двое суток и призвал оккупантов собирать чемоданыVideo
5 июля, 12:44 • 45994 просмотра
Разрешение на экспорт украинского вооружения открывает возможности для кооперации с европейскими производителями - CEO Fire Point
5 июля, 10:17 • 28972 просмотра
путин может пойти на массовую мобилизацию из-за угрозы проигрыша в Украине - Atlantic Council
5 июля, 07:51 • 28441 просмотра
Удары Украины по Крыму являются кошмаром для кремля - NYT
5 июля, 04:33 • 30544 просмотра
Враг атаковал предприятие в Днепре утром 5 июля
4 июля, 22:05 • 33564 просмотра
Враг нанес пять ударов по Запорожью - среди раненых ребенок, пострадала критическая инфраструктура
4 июля, 20:59 • 39780 просмотра
Авиаудар по Краматорску: количество раненых возросло, среди пострадавших ребенокVideo
Эксклюзив
4 июля, 18:11 • 33340 просмотра
Дожди и грозы задержатся в Украине еще на три дня - синоптики рассказали, ждать ли прохлады
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
0м/с
74%
741мм
Популярные новости
Японский космический зонд совершил рекордно близкий пролёт мимо астероида22:31 • 5458 просмотра
Россия атакует Киев баллистикой, мониторы сообщают о пусках "Цирконов" и "Калибров"22:47 • 16824 просмотра
После ракетной атаки на Киев в многоэтажке заблокированы люди – мэр23:21 • 20035 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto00:01 • 7888 просмотра
В Киеве в результате ракетной атаки РФ погибли три человека – МВА01:33 • 6754 просмотра
публикации
Разрешение на экспорт украинского вооружения открывает возможности для кооперации с европейскими производителями - CEO Fire Point5 июля, 12:44 • 45987 просмотра
Когда сажать, чем подкармливать и как обрезать крыжовник: полная инструкция для дачниковPhoto4 июля, 15:18 • 59340 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 4-5 июляPhoto3 июля, 16:05 • 67459 просмотра
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
Эксклюзив
3 июля, 12:42 • 87373 просмотра
История и самые распространенные блюда турецкой кухни Photo3 июля, 10:49 • 81664 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Мали
Алжир
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Реклама
УНН Lite
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto00:01 • 7952 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 44758 просмотра
Эмпайр-Стейт-Билдинг подсветили в честь свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса КелсиVideo4 июля, 07:24 • 39087 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились в Мэдисон-сквер-гарденVideo4 июля, 05:34 • 37098 просмотра
Китайскую чайную сеть обязали выплатить Louis Vuitton $1,5 млн из-за логотипа3 июля, 12:00 • 44488 просмотра
Актуальное
Ми-24
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro

За сутки оккупанты потеряли еще 1420 военных и почти 2 тысячи дронов

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Российские войска за сутки потеряли около 1420 военных. Силы обороны уничтожили семь танков и 1979 беспилотников.

За сутки оккупанты потеряли еще 1420 военных и почти 2 тысячи дронов

Российские войска за минувшие сутки потеряли еще около 1420 военнослужащих. Общие боевые потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения достигли примерно 1 411 050 человек. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным украинских военных, за сутки Силы обороны также уничтожили семь российских танков, 16 боевых бронированных машин, 63 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня и три средства противовоздушной обороны. Кроме того, оккупанты потеряли 1979 беспилотников оперативно-тактического уровня, три крылатые ракеты, 580 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 12 наземных роботизированных комплексов и четыре единицы специальной техники.

В Генштабе отметили, что приведенные данные являются ориентировочными и продолжают уточняться.

Путин не готов к мирным переговорам как минимум до 2027 года – FT05.07.26, 23:59 • 2856 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине