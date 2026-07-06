За сутки оккупанты потеряли еще 1420 военных и почти 2 тысячи дронов
Киев • УНН
Российские войска за сутки потеряли около 1420 военных. Силы обороны уничтожили семь танков и 1979 беспилотников.
Российские войска за минувшие сутки потеряли еще около 1420 военнослужащих. Общие боевые потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения достигли примерно 1 411 050 человек. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным украинских военных, за сутки Силы обороны также уничтожили семь российских танков, 16 боевых бронированных машин, 63 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня и три средства противовоздушной обороны. Кроме того, оккупанты потеряли 1979 беспилотников оперативно-тактического уровня, три крылатые ракеты, 580 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 12 наземных роботизированных комплексов и четыре единицы специальной техники.
В Генштабе отметили, что приведенные данные являются ориентировочными и продолжают уточняться.
Путин не готов к мирным переговорам как минимум до 2027 года – FT05.07.26, 23:59 • 2856 просмотров