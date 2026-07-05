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Путин не готов к мирным переговорам как минимум до 2027 года – FT

Киев • УНН

 • 1114 просмотра

По данным Financial Times, российский диктатор не планирует идти на реальные переговоры по завершению войны до 2027 года. В Кремле рассчитывают, что США склонят Киев к уступкам без каких-либо компромиссов со стороны РФ.

Путин не готов к мирным переговорам как минимум до 2027 года – FT

Диктатор РФ Владимир Путин в настоящее время не готов идти на реальные мирные переговоры по завершению войны против Украины, а в Кремле рассчитывают, что Соединенные Штаты склонят Киев к значительным уступкам. Об этом со ссылкой на собеседников, близких к Кремлю и украинским чиновникам, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

По словам источников издания, российское руководство не демонстрирует готовности отказываться от своих максималистских требований. В Москве ожидают, что Вашингтон возьмет на себя основное давление на Украину, тогда как сама Россия не планирует предлагать никаких компромиссов.

Пока что россияне в основном считают, что американцы "отдадут" нам Украину... Они не намекают на какие-либо уступки. Они постоянно повторяют те же цели... Их основа для переговоров по существу означает, что для переговоров нет никакой основы

– сказал собеседник Financial Times.

Переговорный процесс остается заблокированным

Украинские высокопоставленные чиновники, участвовавшие в мирных переговорах, сообщили Financial Times, что трехсторонний переговорный процесс при посредничестве США, скорее всего, не возобновится до конца лета. По оценкам собеседников издания, Москва не демонстрирует намерений менять свою переговорную позицию.

Как отмечает Financial Times, учитывая нынешние настроения в Кремле, прорыва в переговорах в ближайшее время не ожидается. По информации источников издания, российская сторона не настроена на серьезный диалог как минимум до февраля 2027 года, рассчитывая, что внешнее давление заставит Украину согласиться на выгодные для Москвы условия.

путин может пойти на массовую мобилизацию из-за угрозы проигрыша в Украине - Atlantic Council05.07.26, 13:17 • 18850 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитика