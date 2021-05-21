ВР увеличила соцпомощь определенным категориям детей с инвалидностью
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Верховная Рада Украины в пятницу приняла в целом проект закона № 3573 о повышении детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, размера государственной социальной помощи. Соответствующее решение поддержали 305 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Детали
Так, нардепы проголосовали документ без обсуждения. Проектом акта предусматривается установить, что размер государственной социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, увеличивается на 50%.
Согласно пояснительной записке, реализация акта потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. Покрытие расходов на выплату государственной социальной помощи будет осуществляться за счет средств Государственного бюджета Украины в пределах бюджетной программы Минсоцполитики “Выплата некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплата услуг отдельным категориям населения”.
По предварительным расчетам объем средств, необходимых для выплаты повышенного размера государственной социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, составит 783,10 тыс. грн ежегодно.