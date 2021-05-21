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ВР увеличила соцпомощь определенным категориям детей с инвалидностью

Киев • УНН

 • 22925 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Верховная Рада Украины в пятницу приняла в целом проект закона № 3573 о повышении детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, размера государственной социальной помощи. Соответствующее решение поддержали 305 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

ВР увеличила соцпомощь определенным категориям детей с инвалидностью

Детали

Так, нардепы проголосовали документ без обсуждения. Проектом акта предусматривается установить, что размер государственной социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, увеличивается на 50%.

Согласно пояснительной записке, реализация акта потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. Покрытие расходов на выплату государственной социальной помощи будет осуществляться за счет средств Государственного бюджета Украины в пределах бюджетной программы Минсоцполитики “Выплата некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплата услуг отдельным категориям населения”.

По предварительным расчетам объем средств, необходимых для выплаты повышенного размера государственной социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, составит 783,10 тыс. грн ежегодно.

Украинские Национальные Новости

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