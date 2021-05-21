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ВР збільшила соцдопомогу певним категоріям дітей з інвалідністю

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Верховна Рада України у п’ятницю ухвалила в цілому проект закону № 3573 щодо підвищення дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги. Відповідне рішення підтримали 305 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

ВР збільшила соцдопомогу певним категоріям дітей з інвалідністю

Деталі

Так, нардепи проголосували документ без обговорення. Проектом акту передбачається встановити, що розмір державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, збільшується на 50%.

Згідно з пояснювальною запискою, реалізація акту потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету. Покриття витрат на виплату державної соціальної допомоги здійснюватиметься за рахунок коштів Державного бюджету України в межах бюджетної програми Мінсоцполітики “Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення”.

За попередніми розрахунками обсяг коштів, необхідних для виплати підвищеного розміру державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, становитиме 783,10 тис. грн щорічно.

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