ВР ввела наказание за ненадлежащее содержание укрытий: что предполагается
Киев • УНН
Верховная Рада приняла закон об ответственности за нарушение содержания гражданских укрытий. За нарушения, приведшие к гибели людей, предусмотрена уголовная ответственность до 8 лет заключения.
Верховная Рада ввела ответственность за ненадлежащее содержание гражданских укрытий. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
Детали
«Рада ввела ответственность за нарушение требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты (№9362-1)», - написал Гончаренко в Telegram.
Он сообщил о новациях:
- Добавили статью в Кодекс об административных правонарушениях относительно нарушений правил содержания защитных сооружений.
- Органам гражданской защиты теперь предоставили право составлять протоколы и рассматривать дела.
- В Уголовный кодекс добавили статью об уголовной ответственности за нарушения, которые привели к гибели людей или тяжелым последствиям.
Дополнение
Верховная Рада 22 мая прошлого года проголосовала в первом чтении за законопроект №9362-1, который вводит ответственность за ненадлежащее содержание и эксплуатацию объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты.
Устанавливается уголовная ответственность за нарушение установленных законодательством требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, что привело к гибели человека или другим тяжелым последствиям, - от 3-х до 8-ми лет.