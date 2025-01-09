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ВР ввела наказание за ненадлежащее содержание укрытий: что предполагается

ВР ввела наказание за ненадлежащее содержание укрытий: что предполагается

Киев  •  УНН

 • 4617 просмотра

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Верховная Рада приняла закон об ответственности за нарушение содержания гражданских укрытий. За нарушения, приведшие к гибели людей, предусмотрена уголовная ответственность до 8 лет заключения.

Верховная Рада ввела ответственность за ненадлежащее содержание гражданских укрытий. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

«Рада ввела ответственность за нарушение требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты (№9362-1)», - написал Гончаренко в Telegram.

Он сообщил о новациях:

  • Добавили статью в Кодекс об административных правонарушениях относительно нарушений правил содержания защитных сооружений.
  • Органам гражданской защиты теперь предоставили право составлять протоколы и рассматривать дела.
  • В Уголовный кодекс добавили статью об уголовной ответственности за нарушения, которые привели к гибели людей или тяжелым последствиям.

Дополнение

Верховная Рада 22 мая прошлого года проголосовала в первом чтении за законопроект №9362-1, который вводит ответственность за ненадлежащее содержание и эксплуатацию объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты.

Устанавливается уголовная ответственность за нарушение установленных законодательством требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, что привело к гибели человека или другим тяжелым последствиям, - от 3-х до 8-ми лет.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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