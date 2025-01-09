ВР ввела покарання за неналежне утримання укриттів: що передбачається
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила закон про відповідальність за порушення утримання цивільних укриттів. За порушення, що призвели до загибелі людей, передбачено кримінальну відповідальність до 8 років ув'язнення.
Верховна Рада запровадила відповідальність за неналежне утримання цивільних укриттів. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
Деталі
"Рада запровадила відповідальність за порушення вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (№9362-1)", - написав Гончаренко у Telegram.
Він повідомив про новації:
- Додали статтю до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо порушень правил утримання захисних споруд.
- Органам цивільного захисту тепер надали право складати протоколи та розглядати справи.
- У Кримінальний кодекс додали статтю про кримінальну відповідальність за порушення, які призвели до загибелі людей або тяжких наслідків.
Доповнення
Верховна Рада 22 травня минулого року проголосувала у першому читанні за законопроєкт №9362-1, який запроваджує відповідальність за неналежне утримання й експлуатацію об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.
Встановлюється кримінальна відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що призвело до загибелі людини або інших тяжких наслідків, - від 3-х до 8-ми років.