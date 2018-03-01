ВР отправила на доработку необходимый для финансирования Антикоррупционного суда законопроект
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Верховная Рада отправила на доработку законопроект, необходимый для финансирования Антикоррупционного суда. За соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", предусмотрев, в частности детализацию регулирования вопросов деятельности палат высших специализированных судов, закрепление, беря во внимание рекомендации Венецианской комиссии, высказанные в Заключении CDL-AD (2017) 020, определенной институциональной автономности апелляционной палаты высшего специализированного суда.
Отмечается, что апелляционная палата высшего специализированного суда действует в его составе на основе институциональной, организационной, кадровой и финансовой автономии.
Также предлагается определение высших специализированных судов главными распорядителями средств Государственного бюджета Украины, а также определение отдельной строкой расходов на содержание апелляционной палаты Высшего специализированного суда в Государственном бюджете Украины.
Напомним, Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об Антикоррупционном суде.