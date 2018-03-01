ВР відправила на доопрацювання необхідний для фінансування Антикорупційного суду законопроект
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроект, необхідний для фінансування Антикорупційного суду. За відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Законопроектом пропонується внести зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів", передбачивши, зокрема деталізацію регулювання питань діяльності палат вищих спеціалізованих судів, закріплення, зважаючи на рекомендації Венеційської комісії, висловлені у Висновку CDL-AD (2017) 020, певної інституційної автономності апеляційної палати вищого спеціалізованого суду.
Наголошується, що апеляційна палата вищого спеціалізованого суду діє у його складі на засадах інституційної, організаційної, кадрової та фінансової автономії.
Також пропонується визначення вищих спеціалізованих судів головними розпорядниками коштів Державного бюджету України, а також визначення окремим рядком видатків на утримання апеляційної палати Вищого спеціалізованого суду у Державному бюджеті України.
Нагадаємо, Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект про Антикорупційний суд.