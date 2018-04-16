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ВР на этой неделе планирует взяться за вопрос идентификации правоохранителей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Верховная Рада на этой пленарной неделе планирует рассмотреть проект постановления об утверждении председателя и состава Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины, а также может взяться за вопрос идентификации правоохранителей. Об этом говорится в проекте относительно расписания заседаний парламента на 17-20 апреля, передает УНН.

Среди прочего, во вторник, 17 апреля, парламентарии собираются голосовать в первом чтении за законопроект о внесении изменений в закон "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте" относительно сроков осуществления расчетов в области ТЭК.

Рассматриваться будет и проект закона о внесении изменений в Общегосударственную программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

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Парламентарии планируют рассмотреть вопрос имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира.

18 апреля ожидается, что поставят на голосование проект закона о денонсации Европейской конвенции о насилии и неподобающем поведении со стороны зрителей во время проведения спортивных мероприятий, и в частности футбольных матчей. Одновременно депутаты рассмотрят законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы о комплексном подходе к вопросам безопасности, охране и обслуживанию во время футбольных матчей и других спортивных мероприятий.

Также на этой пленарной неделе планируется ратифицировать торговое соглашение между правительством Украины и правительством Королевства Таиланд, ратифицировать генеральное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере обороны, а также соглашение между КМУ и правительством Румынии о сотрудничестве в сфере военных перевозок.

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На этой неделе, а именно в четверг, парламентарии намерены назначить отдельные внеочередные местные выборы, а также рассмотреть вопрос о назначении судей Конституционного суда Украины и другие проекты законов. В частности, речь идет о повторном первом чтеним проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований (доработанный проект по представлению комитета получен 6 апреля 2018 года).

Кроме того, не исключается рассмотрение законопроекта о внесении изменений в закон "О Национальной полиции" (относительно идентификации полицейских) (проект нардепа И.Луценко предоставлен 25.01.2017, представление комитета - 04.04.2017), а также проекта закона о внесении изменений в закон "О Национальной гвардии" (относительно идентификации военнослужащих Национальной гвардии Украины во время выполнения ими задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности) (проект нардепа И.Луценко предоставлен 25.01.2017, представление комитета - 04.04.2017).

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