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ВР цього тижня планує взятися за питання ідентифікації правоохоронців

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Верховна Рада цього пленарного тижня планує розглянути проект постанови про затвердження голови та складу Національної комісії з радіаційного захисту населення України, а також може взятися за питання ідентифікації правоохоронців. Про це йдеться у проекті щодо розкладу засідань парламенту на 17-20 квітня, передає УНН.

Серед іншого, у вівторок, 17 квітня, парламентарі збираються голосувати у першому читанні за законопроект про внесення зміни до закону "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" стосовно строків здійснення розрахунків у галузі ПЕК.

Розглядатиметься і проект закону про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

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Парламентарі планують розглянути питання імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу.

18 квітня очікується поставлення на голосування проекту закону про денонсацію Європейської Конвенції про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час проведення спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів. Одночасно депутати розглянуть законопроект про ратифікацію Конвенції Ради Європи про комплексний підхід до питань безпеки, охорони та обслуговування під час футбольних матчів та інших спортивних заходів.

Також на цьому пленарному тижні планується ратифікувати торговельну угоду між урядом України та урядом Королівства Таїланд, ратифікувати генеральну угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Польща про співробітництво у сфері оборони, а також угоду між КМУ та урядом Румунії стосовно співробітництва у сфері військових перевезень.

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На цьому тижні, а саме у четвер, парламентарі мають намір призначити окремі позачергові місцеві вибори, а також розглянути питання про призначення суддів Конституційного суду України та інші проекти законів. Зокрема, йдеться про повторне перше читання проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань (доопрацьований проект з поданням комітету одержано 6 квітня 2018 року).

Крім того, не виключається розгляд законопроекту про внесення змін до закону "Про Національну поліцію" (щодо ідентифікації поліцейських) (проект нардепа І.Луценка надано 25.01.2017, подання комітету – 04.04.2017), а також проекту закону про внесення змін до закону "Про Національну гвардію" (щодо ідентифікації військовослужбовців Національної гвардії України під час виконання ними завдань із охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки) (проект нардепа І.Луценка надано 25.01.2017, подання комітету – 04.04.2017).

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