ВР цього тижня планує взятися за питання ідентифікації правоохоронців

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Верховна Рада цього пленарного тижня планує розглянути проект постанови про затвердження голови та складу Національної комісії з радіаційного захисту населення України, а також може взятися за питання ідентифікації правоохоронців. Про це йдеться у проекті щодо розкладу засідань парламенту на 17-20 квітня, передає УНН.