ВР рекомендовали принять закон об Антикоррупционном суде в редакции Президента - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде принять закон о Высшем антикоррупционном суде в первом чтении. Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат, первый заместитель председателя комитета Леонид Емец, передает УНН.
"Комитет принял решение рекомендовать закон об Антикоррупционном суде за основу", - написал Л.Емец.
При этом народный депутат Елена Сотник сообщила в соцсети, что "правовой комитет только что на своем заседании принял решение рекомендовать принять за основу президентский проект закона... без каких-либо изменений или поправок".
"Рассмотрение вопроса длилось 7 минут! Это вам демонстрация отношения депутатов к наиболее вопиющим общественным вопросам. Поддержали представители БПП, НФ и Оппозиционного блока. По сути данное решение означает, что Президент игнорирует ожидания людей, рекомендации Венецианской комиссии и замечания международных партнеров, в том числе от которых зависит поддержка украинского вопроса на мировой арене", - указала она.
Народный депутат Светлана Залищук отметила, что комитет рекомендовал ВР принять закон об Антикоррупционном суде в редакции Президента.
"Принять Раде законопроект об Антикоррупционном суде в редакции Президента за основу. Это решение профильного комитета. Завтра парламент сможет голосовать за этот закон в первом чтении. Альтернативное предложение сразу внести рекомендации Венецианской комиссии отвергнуто, к сожалению. Руководитель правового комитета Руслан Князевич заявил, что оказывается "Венецианская комиссия не разобралась, это суд специальный или специализированный", "лукавство, что рекомендации Венецианской комиссии касаются законопроекта президента", - заявила она.
Напомним, ВР включила в повестку дня законопроект об Антикоррупционном суде.