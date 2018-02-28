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ВР рекомендовано ухвалити закон про Антикорупційний суд у редакції Президента - нардеп

ВР рекомендовано ухвалити закон про Антикорупційний суд у редакції Президента - нардеп

Київ • УНН

 • 13193 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Парламентський комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендував Верховній Раді ухвалити закон про Вищий антикорупційний суд у першому читанні. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат, перший заступник голови комітету Леонід Ємець, передає УНН.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати закон про Антикорупційний суд за основу", - написав Л.Ємець.

При цьому народний депутат Олена Сотник повідомила у соцмережі, що "правовий комітет тільки що на своєму засіданні вирішив рекомендувати взяти за основу президентський проект закону... без жодних змін чи правок".

"Розгляд питання тривав 7 хвилин! Це вам демонстрація ставлення депутатів до найбільш кричущих суспільних питань. Підтримали представники БПП, НФ та Опозиційного блоку. По суті дане рішення означає, що Президент ігнорує очікування людей, рекомендації Венеційської комісії та зауваження міжнародних партнерів, в тому числі від яких залежить підтримка українського питання на світовій арені", - вказала вона.

Народний депутат Світлана Заліщук зазначила, що комітет рекомендував ВР ухвалити закон про Антикорупційний суд у редакції Президента.

"Ухвалити Раді законопроект про Антикорупційний суд у редакції Президента за основу. Це рішення профільного комітету. Завтра парламент зможе голосувати за цей закон в першому читанні. Альтернативна пропозиція одразу внести з рекомендаціями Венеційської комісії відкинута, на жаль. Керівник правового комітету Руслан Князевич заявив, що виявляється "Венеційська комісія не розібралася, чи це суд спеціальний чи спеціалізованй", "лукавство, що рекомендації Венеційської комісії стосуються законопроекту президента", - заявила вона.

Нагадаємо, ВР включила до порядку денного законопроект про Антикорупційний суд.

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