ВР проголосовала за постановление с именами украинских узников Кремля

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58978 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 70848 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 73770 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105986 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99908 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104303 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111301 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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ВР проголосовала за постановление с именами украинских узников Кремля

ВР проголосовала за постановление с именами украинских узников Кремля

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Верховная Рада призывает парламенты иностранных государств и парламентские ассамблеи международных организаций использовать все возможные средства для освобождения граждан Украины, которые незаконно удерживаются РФ. Парламентарии 241 голосом поддержали соответствующий проект постановления, передает корреспондент УНН.

"Призываем использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы относительно Российской Федерации с целью немедленного освобождения ею всех заложников, захват которых вызван вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, а также освобождения граждан Украины, которые незаконно удерживаются Российской Федерацией по ложным и политически мотивированными обвинениями, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко, Александра Кольченко, Павла Гриба, Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Эмира-Усейна Куку, Муслима Алиева, Вадима Сирука, Энвера Бекирова, Рефата Алимова, Арсена Джеппарова, Сергея Литвинова, Виктора Шура, Алексея Чирния, Валентина Выговского, Руслана Зейтуллаева, Юрия Примова, Рустема Ваитова, Ферата Сайфуллаева, Александра Костенко, Андрея Коломийца, Энвера Мамутова, Рустема Абильтарова", - отмечается в заявлении.

Также депутаты призывают со стороны международных организаций применить санкции в отношении лиц, причастных к "преследованиям политических заключенных Украины".

Напомним, ВР призвала мир не признавать выборы российского президента в Крыму.

Украинские Национальные Новости

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