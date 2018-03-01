ВР проголосовала за постановление с именами украинских узников Кремля

"Призываем использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы относительно Российской Федерации с целью немедленного освобождения ею всех заложников, захват которых вызван вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, а также освобождения граждан Украины, которые незаконно удерживаются Российской Федерацией по ложным и политически мотивированными обвинениями, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко, Александра Кольченко, Павла Гриба, Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Эмира-Усейна Куку, Муслима Алиева, Вадима Сирука, Энвера Бекирова, Рефата Алимова, Арсена Джеппарова, Сергея Литвинова, Виктора Шура, Алексея Чирния, Валентина Выговского, Руслана Зейтуллаева, Юрия Примова, Рустема Ваитова, Ферата Сайфуллаева, Александра Костенко, Андрея Коломийца, Энвера Мамутова, Рустема Абильтарова", - отмечается в заявлении.

Также депутаты призывают со стороны международных организаций применить санкции в отношении лиц, причастных к "преследованиям политических заключенных Украины".

Напомним, ВР призвала мир не признавать выборы российского президента в Крыму.