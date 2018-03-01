ВР проголосувала за постанову з іменами українських бранців Кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Верховна Рада закликає парламенти іноземних держав та парламентські асамблеї міжнародних організацій використати усі можливі засоби задля звільнення громадян України, які незаконно утримуються РФ. Парламентарі 241 голосом підтримали відповідний проект постанови, передає кореспондент УНН.
"Закликаємо використати всі можливі міжнародні політико-дипломатичні та санкційні механізми стосовно Російської Федерації з метою негайного звільнення нею всіх заручників, захоплення яких спричинене збройною агресією Російської Федерації проти України, а також звільнення громадян України, які незаконно утримуються Російською Федерацією за безпідставними та політично вмотивованими звинуваченнями, у тому числі Олега Сенцова, Романа Сущенка, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Миколи Карпюка, Еміра-Усеїна Куку, Мусліма Алієва, Вадима Сірука, Енвера Бекірова, Рефата Алімова, Арсена Джеппарова, Сергія Литвинова, Віктора Шура, Олексія Чирнія, Валентина Вигівського, Руслана Зейтуллаєва, Юрія Прімова, Рустема Ваітова, Ферата Сайфуллаєва, Олександра Костенка, Андрія Коломійця, Енвера Мамутова, Рустема Абільтарова", - наголошується у заяві.
Також депутати закликають від міжнародних організацій застосувати санкції стосовно осіб, які причетні до "переслідувань політичних в’язнів України".
Нагадаємо, ВР закликала світ не визнавати вибори російського президента в Криму.