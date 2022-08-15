ВР продлила военное положение до 21 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Верховная Рада продлила действие военного положения в Украине на 90 дней – до 21 ноября. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
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"Верховная Рада продлила военное положение на 90 дней", – написал Гончаренко.
Добавим
Также на 90 дней ВР продлила срок действия проведения всеобщей мобилизации.
Напомним
12 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и проведении всеобщей мобилизации.