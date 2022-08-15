ВР продовжила воєнний стан до 21 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні на 90 днів – до 21 листопада. Про це в Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, інформує УНН.
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"Верховна Рада продовжила воєнний стан на 90 днів", – написав Гончаренко.
Додамо
Також на 90 днів ВР продовжила строк дії проведення загальної мобілізації.
Нагадаємо
12 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекти про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації.