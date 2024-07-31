В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11456 о расширении перечня лиц, имеющих право на бесплатную вторичную юридическую помощь. Об этом УНН сообщает с ссылкой на ВР.

Так, Кабинет министров Украины предлагает ВР включить в перечень субъектов права на бесплатную вторичную юридическую помощь лиц, пострадавших от уголовных преступлений на почве ненависти по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, инвалидности, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым признакам.

Как сообщается в пояснительной записке, предполагается, что законопроект вступает в силу через год после окончания действия военного положения в Украине.

Также отмечается, что среди рекомендаций Европейской Комиссии о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения Европейского Союза 2023 года - принятие законодательства, направленного на внедрение и выполнение положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями (Стамбульская конвенция).

Кроме того, рекомендовано завершить пересмотр законодательства о правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в частности в сфере образования, медиа и использования государственного языка, а также закона о национальных меньшинствах в соответствии с рекомендациями в заключении Венецианской комиссии от июня 2023 года и ее дальнейшего заключения от 06 октября 2023 года.

Дополнение

В сентябре 2023 года Рада приняла новый законопроект о нацменьшинствах.