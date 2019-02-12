ВР планирует провести слушания по реализации антикоррупционной политики
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Верховная Рада Украины планирует провести 15 мая слушания на тему: "Состояние реализации основ антикоррупционной политики в Украине". Об этом говорится в повестке дня комитета ВРУ, передает УНН.
Проект постановления о проведении 15 мая 2019 парламентских слушаний на тему: "Состояние реализации основ антикоррупционной политики в Украине".
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Инициатор слушаний первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, народный депутат Украины Савчук Юрий Петрович.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины подготовило почти 200 производств в отношении коррупции, которые, скорее всего, уже будет рассматривать Антикоррупционный суд.