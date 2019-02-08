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Щодо НБУ є цілий ряд кримінальних проваджень - НАБУ

Щодо НБУ є цілий ряд кримінальних проваджень - НАБУ

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Щодо Нацбанку України є цілий ряд кримінальних проваджень і напрацювань по ряду його працівників. Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.

"Щодо Нацбанку є цілий ряд кримінальних проваджень, які розслідуються антикорупційним бюро, і там є напрацювання по ряду працівників Нацбанку. Підозри ще не оголошено", - сказав Ситник, відповідаючи на запитання журналіста щодо справи проти екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої про можливу халатність при поверненні 150 мллрд грн. клієнтам банків.

"Це ціла технологія, коли хтось на когось пише заяву, в переважній більшості безпредметну, реєструється провадження, в заяві фігурує певне прізвище і починається така хвиля", - додав він.

Нагадаємо, Національний банк за минулий рік здійснив 1103 перевірки підрозділів (пунктів обміну валюти) небанківських фінансових установ (НФУ) щодо дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій. 

Українські Національні Новини

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