По НБУ есть целый ряд уголовных производств - НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. По Нацбанка Украины есть целый ряд уголовных производств и наработок по ряду его работников. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"По Нацбанку есть целый ряд уголовных производств, которые расследуются антикоррупционным бюро, и там есть наработки по ряду работников Нацбанка. Подозрения еще не объявлено", - сказал Сытник, отвечая на вопрос журналиста по делу против экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой о возможной халатности при возвращении 150 мллрд грн. клиентам банков.
"Это целая технология, когда кто-то на кого-то пишет заявление, в подавляющем большинстве беспредметно, регистрируется производства, в заявлении фигурирует определенная фамилия и начинается такая волна", - добавил он.
Напомним, Национальный банк за прошлый год осуществил 1103 проверки подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ) по соблюдению порядка организации и осуществления валютно-обменных операций.