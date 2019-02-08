На створення Антикорупційного суду очікують 200 підготовлених НАБУ справ

"На сьогодні ми підготували майже 200 кримінальних проваджень, які зараз перебувають у судах і як раз очікують створення Антикорупційного суду, оскільки справи постійно зависають у судах", - зазначив директор НАБУ.

За його словами, з 28 справ, які скеровані до суду за останній час, лише по вісьмох судді розпочали розгляд по суті, а інші перебувають на етапі підготовчого засідання.

"Наша робота постійно зупиняється в судах", - наголосив Ситник.

При цьому, він додав, що за останні півроку 44 особам повідомлено про підозру, стосовно 61 особи розслідування завершено. Крім того, до суду скеровано 32 кримінальні справи щодо топ-корупції. Зокрема Ситник назвав резонансні справи на "Укрзалізниці" (збитки на 0,5 млрд грн), щодо розкрадання донорських коштів працівниками ДП "Укркосмос" тощо.

Нагадаємо, з-поміж 176 справ, переданих НАБУ і САП до суду, підготовче засідання не відбулося у 46.