На создание Антикоррупционного суда ожидают 200 подготовленных НАБУ дел
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины подготовило почти 200 производств в отношении коррупции, которые, скорее всего, уже будет рассматривать Антикоррупционный суд. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"На сегодня мы подготовили почти 200 уголовных производств, которые сейчас находятся в судах и как раз ожидают создания Антикоррупционного суда, поскольку дела постоянно зависают в судах", - отметил директор НАБУ.
По его словам, из 28 дел, которые направлены в суд за последнее время, только по восьми судьи начали рассмотрение по существу, а другие находятся на этапе подготовительного заседания.
"Наша работа постоянно останавливается в судах", - отметил Сытник.
При этом он добавил, что за последние полгода 44 лицам сообщено о подозрении, в отношении 61 лица расследование завершено. Кроме того, в суд направлено 32 уголовных дела по топ-коррупции. В частности Сытник назвал резонансные дела на "Укрзализныце" (убытки на 0,5 млрд грн), по хищению донорских средств работниками ГП "Укркосмос" и другие.
Напомним, среди 176 дел, переданных НАБУ и САП в суд, подготовительное заседание не состоялось в 46.