ВР планує провести слухання щодо реалізації антикорупційної політики
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Верховна Рада України планує провести 15 травня слухання на тему: "Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні". Про це йдеться у порядку денному комітету ВРУ, передає УНН.
Проект Постанови про проведення 15 травня 2019 року парламентських слухань на тему: "Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні".
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Ініціатор слухань перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції, народний депутат України Савчук Юрій Петрович.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України підготувало майже 200 проваджень стосовно корупції, які, скоріше за все, вже буде розглядати Антикорупційний суд.