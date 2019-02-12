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ВР планує провести слухання щодо реалізації антикорупційної політики

ВР планує провести слухання щодо реалізації антикорупційної політики

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Верховна Рада України планує провести 15 травня слухання на тему: "Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні". Про це йдеться у порядку денному комітету ВРУ, передає УНН.

Проект Постанови про проведення 15 травня 2019 року парламентських слухань на тему: "Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні".

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Ініціатор слухань перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції, народний депутат України Савчук Юрій Петрович.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України підготувало майже 200 проваджень стосовно корупції, які, скоріше за все, вже буде розглядати Антикорупційний суд.

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