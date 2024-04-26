ВР планирует во втором чтении рассмотрение законопроекта по противодействию домашнему насилию

На одном из ближайших заседаний Верховная Рада во втором чтении планирует рассмотреть законопроект № 8329 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями (Стамбульская конвенция). Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня заседания ВР.

Детали

Целью законопроекта является обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин в соответствии с положениями Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этим явлением и совершенствование процессуального порядка рассмотрения таких дел.

Представленным законопроектом предлагается введение отдельных инструментов, направленных на построение эффективного производства по делам об административных правонарушениях, связанных с домашним насилием и насилием по признаку пола.

Одновременно законопроектом вводится административная ответственность должностных лиц в случае несообщения о совершении домашнего насилия в отношении ребенка и ответственность за сексуальное домогательство.

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Полицейские наделяются правом рассмотрения дел об административных правонарушениях, связанных с неуведомлением лицом, в отношении которого вынесено срочное запрещающее предписание, согласно которому он должен покинуть место совместного проживания (пребывания) с пострадавшим лицом, уполномоченным подразделениям органов Национальной полиции Украины о месте своего временного пребывания, что позволит разгрузить суды.

Изменениями предлагается увеличить до 24-х часов срок административного задержания лиц в случаях совершения ими домашнего насилия, насилия по признаку пола или невыполнения срочного запрещающего предписания, в необходимых случаях, для установления личности или выяснения обстоятельств правонарушения.

Также предлагается увеличить срок рассмотрения дел и установить его в соответствии с, что будет способствовать обеспечению надлежащего производства на неотвратимости привлечения обидчиков к ответственности.

Дополнение

В марте этого года Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал за основу евроинтеграционный законопроект по совершенствованию механизма предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола.