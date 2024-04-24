ВР планирует рассмотрение законопроекта о легализации домашних работников во втором чтении

Верховная Рада планирует на одном из ближайших заседаний рассмотреть во втором чтении законопроект, который должен создать условия для официальной занятости домашних работников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня заседания ВР.

Законопроект №5695 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования труда домашних работников, разработан с целью урегулирования вопроса занятости и официального трудоустройства домашних работников, обеспечения социальной защиты домашних работников.

Так, законопроект предлагает, в частности определить, что:

- Домашний труд - это работа, выполняемая для домохозяйства по трудовому договору.

- Не считается домашним трудом работа для домохозяйства, которая осуществляется лицом нерегулярно и не более 40 часов в месяц.

- С домашними работниками заключается трудовой договор, который является основным документом, удостоверяющим возникновение, изменение и прекращение трудовых отношений и определяет права и обязанности сторон, а также является основанием для допуска домашнего работника к работе после осуществления работодателем уведомления центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, о принятии домашнего работника на работу в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины

- Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у каждой из сторон.

- Не допускается принятие на работу домашним работником лица, не достигшего 16-летнего возраста.

Также предлагается, что обеспечение безопасных и безвредных условий труда возлагается на работодателя, кроме случаев заключения между работником и работодателем трудового договора о дистанционной работе. При использовании труда домашних работников создание надлежащих, безопасных и здоровых условий труда возлагается на стороны трудового договора. Домашний работник имеет право отказаться от выполнения тяжелых работ, работ с вредными или опасными условиями труда".

Ранее

Рада либерализовала трудовое законодательство - вводится договорной режим трудовых отношений.