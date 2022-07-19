Рада лібералізувала трудове законодавство: запроваджується договірний режим трудових відносин
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Верховна Рада ухвалила законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив глава податкового комітету, нардеп Данило Гетманцев, передає УНН.
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"Вітаю український бізнес та працівників з прийняттям врешті-решт, попри дике виття популістів, законопроєкту N5371 про лібералізацію трудового законодавства", - написав Гетманцев.
Він наголосив, що документ передбачає "скасування багатьох обмежень та можливість врегулювати відносини відповідно до волевиявлення сторін трудових відносин, а не безглуздих вимог напіврадянського закону, це значний крок назустріч до цивілізованого європейського суспільства".
Деталі
Документ пропонує спростити трудові відносини малого та середнього підприємництва. За словами ініціаторів документу, в Україні багато трудових відносин не підпадають під стандарти Трудового кодексу, особливо коли засобами володіє працівник, а не роботодавець. Документ має створити можливість працівнику обирати комфортні для себе умови праці.
Законопроект пропонує запровадити договірний режим регулювання трудових відносин. Тобто більшість умов роботодавець та працівник зможуть узгодити між собою, не спираючись на норми кодексу. Йдеться про систему оплати праці та її розмір, доплати та премії, робочий час та тривалість щотижневого відпочинку, умови розірвання договору.
Та певні обмеження все ж будуть збережені. Зокрема, роботодавець повинен не порушувати норми тривалості робочого часу (40 годин на тиждень) та відпустки (24 дні), повідомляти про зміни умов праці не пізніше ніж через два тижні, виплачувати заробітну плату не рідше ніж один раз на місяць. Закон розрахований насамперед на ІТ-галузь, людей, задіяних в інтелектуальній праці, пов'язаних із авторським правом.