Рада либерализовала трудовое законодательство: вводится договорный режим трудовых отношений
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно упрощения регулирования трудовых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства и уменьшения административной нагрузки на предпринимательскую деятельность. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава налогового комитета, нардеп Даниил Гетманцев, передает УНН.
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"Приветствую украинский бизнес и работников с принятием в конце концов, несмотря на дикий вой популистов, законопроекта N5371 о либерализации трудового законодательства", - написал Гетманцев.
Он подчеркнул, что документ предусматривает "отмену многих ограничений и возможность урегулировать отношения в соответствии с волеизъявлением сторон трудовых отношений, а не бессмысленных требований полусоветского закона, это значительный шаг навстречу цивилизованному европейскому обществу".
Детали
Документ предлагает упростить трудовые отношения малого и среднего предпринимательства. По словам инициаторов документа, в Украине многие трудовые отношения не подпадают под стандарты Трудового кодекса, особенно, когда средствами владеет работник, а не работодатель. Документ должен создать возможность работнику выбирать комфортные для себя условия труда.
Законопроект предлагает ввести договорный режим регулирования трудовых отношений. То есть, большинство условий работодатель и работник смогут согласовать между собой, не опираясь на нормы кодекса. Речь идет о системе оплаты труда и ее размере, доплатах и премиях, рабочем времени и продолжительности еженедельного отдыха, условиях расторжения договора.
Но некоторые ограничения все же будут сохранены. В частности, работодатель должен не нарушать нормы продолжительности рабочего времени (40 часов в неделю) и отпуска (24 дня), сообщать об изменениях условий труда не позднее чем через две недели, выплачивать заработную плату не реже одного раза в месяц. Закон рассчитан прежде всего на IТ-отрасль, людей, задействованных в интеллектуальном труде, связанных с авторским правом.