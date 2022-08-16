ВР поддержала законопроект о выплатах в случае инвалидности или смерти из-за войны: кого это касается

Цитата

"Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №7353 о введении выплат журналистам, медикам, энергетикам, железнодорожникам, государственным и местным служащим, коммунальщикам, водителям и другим работникам объектов критической инфраструктуры, которые были ранены или погибли в результате войны", – сообщили в партии "Слуга Народа".

Детали

По словам нардепа Гончаренко, выплаты будут такими:

• установление I группы инвалидности – 800 000 гривен;

• установление II группы инвалидности – 500 000 гривен;

• установление III группы инвалидности – 200 000 гривен;

• потеря трудоспособности без установления инвалидности, которая наступила вследствие ранения (контузии, травмы) – 100 000 гривен;

• гибель (смерть) – 1 000 000 гривен;

Источником финансирования указанных выплат будет резервный фонд государственного бюджета.

Напомним

Верховная Рада в целом приняла законопроект №7644 об увеличении расходов государственного бюджета на 2022 год на 270,2 млрд. Большую часть денег направят на безопасность и оборону.