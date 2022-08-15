Рада збільшила видатки з бюджету на 270 млрд грн: куди спрямують гроші
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Верховна Рада в цілому ухвалила законопроект №7644 щодо збільшення видатків Державного бюджету на 2022 рік на 270,2 млрд грн, більшість з яких - на оборону та підтримку економіки. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, передає УНН.
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«Рада збільшує видатки на оборону та підтримку економіки на 270,2 млрд грн. За в цілому - 287 нардепів», - повідомив Гончаренко.
Деталі
За його словами, зокрема йдеться про:
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- Забезпечення національної безпеки і оборони – на 269 454,9 млн грн (Міноборони – 241 162,7 млн грн, МВС – 22 855,2 млн грн, СБУ – 2 458,7 млн грн, Держспецзв'язку – 425 млн грн, Управління державної охорони – 197,2 млн грн, Служба зовнішньої розвідки – 139,3 млн грн)
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- Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України для Міністерства економіки України на 10,3 млн грн
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- Поповнення резервного фонду – на 715,7 млн грн для Міністерства фінансів України
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Як зазначив нардеп з податкового комітету Ярослав Железняк у Telegram, правку про +12,7 млрд "Нафтогазу" на закупівлю газу за кредит (кредит на 10 років під 1,6%) уряду Канади не включили в фінальну редакцію.
Доповнення
Раніше комітет ВР з питань бюджету схвалив збільшення видатків Державного бюджету на 270,2 млрд грн, більшість з яких - на безпеку та оборону. Покрити додаткові витрати планують за рахунок збільшення внутрішніх запозичень.
Бюджет щомісяця отримує близько 2,8 млрд дол. зовнішніх надходжень. А потребу у фінансуванні дефіциту держбюджету на тлі війни оцінювали у близько 5 млрд дол.