Рада увеличила расходы из бюджета на 270 млрд грн: куда направят деньги

Цитата

«Рада увеличивает расходы на оборону и поддержку экономики на 270,2 млрд грн. За в целом – 287 нардепов», – сообщил Гончаренко.

Детали

По его словам, в частности речь идет о:



Обеспечении национальной безопасности и обороны – на 269 454,9 млн грн (Минобороны – 241 162,7 млн ​​грн, МВД – 22 855,2 млн грн, СБУ – 2 458,7 млн грн, Госспецсвязи – 425 млн грн, Управление государственной охраны – 197,2 млн грн, Служба внешней разведки – 139,3 млн грн)



Мобилизационная подготовка отраслей национальной экономики Украины для Министерства экономики Украины на 10,3 млн грн



Пополнение резервного фонда – на 715,7 млн ​​грн для Министерства финансов Украины



Как отметил нардеп из налогового комитета Ярослав Железняк в Telegram, правку о +12,7 млрд "Нафтогазу" на закупку газа за кредит (кредит на 10 лет под 1,6%) правительства Канады не включили в финальную редакцию.

Дополнение

Ранее комитет ВР по вопросам бюджета одобрил увеличение расходов Государственного бюджета на 270,2 млрд грн, большинство из которых – на безопасность и оборону. Покрыть дополнительные расходы планируется за счет увеличения внутренних заимствований.

Бюджет ежемесячно получает около 2,8 млрд долл. внешних поступлений. А потребность в финансировании дефицита госбюджета на фоне войны оценивалась в около 5 млрд долл.