Бюджет планують збільшити ще на 270 млрд грн: куди підуть гроші
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив збільшення видатків Державного бюджету на 270,2 млрд грн, більшість з яких - на безпеку та оборону. Покрити додаткові витрати планують за рахунок збільшення внутрішніх запозичень, повідомив голова бюджетного комітету Юрій Арістов, пише УНН.
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"Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив законопроєкт №7644, який вже найближчим часом буде винесений до сесійної зали. Документ передбачає збільшення видатків державного бюджету на 270,2 млрд грн. Переважна частина коштів - 269,45 млрд - підуть на забезпечення національної безпеки і оборони", - зазначив Арістов у Facebook.
Деталі
Найбільше видатки збільшуються, зі слів нардепа, на потреби Міноборони - на 241,2 млрд грн. Окрім цього, додаткові кошти передбачаються, зокрема, для МВС (+22,9 млрд грн), СБУ (+2,5 млрд грн), Головного управління розвідки МО (+2,1 млрд грн) тощо.
При цьому нардеп Ярослав Железняк зауважив, що законопроект передбачає 12,7 млрд «Нафтогазу» на закупівлю газу за кредит (кредит на 10 років під 1,6%) уряду Канади.
"Для покриття додаткових видатків будуть збільшені внутрішні запозичення шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики. На таку ж суму збільшиться граничний обсяг державного боргу на кінець року. Тобто законопроект є збалансованим за надходженнями та витратами державного бюджету. І найголовніше: він є дуже важливим, адже забезпечення потреб національної безпеки є безумовним пріоритетом держави. До того ж, використовувати кошти від західних партнерів на оборонні цілі ми не можемо - міжнародні фінансові організації не покривають видатків в воєнній сфері", - зауважив Арістов.
Доповнення
Бюджет щомісяця отримує близько 2,8 млрд дол. зовнішніх надходжень. Раніше потребу у фінансуванні дефіциту держбюджету на тлі війни оцінювали у близько 5 млрд дол.