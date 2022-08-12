Бюджет планируется увеличить еще на 270 млрд грн: куда пойдут деньги

$41.170.09
45.030.03
ukru
Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив
07:20 • 12549 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 23403 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 59623 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 101057 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 135386 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 132931 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 287219 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 136841 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123377 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 384784 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
2.9м/с
56%
Популярные новости

Єрмак и советник премьер-министра Британии обсудили мирное урегулирование войны и безопасность в Украине

8 апреля, 21:48 • 12238 просмотра

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 14833 просмотра

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

01:57 • 11608 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 19281 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 19100 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 12549 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 287219 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 306547 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 384784 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 360505 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Скотт Бессент

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Днепропетровская область

Китай

Харьков

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 4276 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 82495 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 115933 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 135563 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 174115 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

F-16 Fighting Falcon

Туполев Ту-22М

Бюджет планируется увеличить еще на 270 млрд грн: куда пойдут деньги

Киев • УНН

 • 152086 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета одобрил увеличение расходов Государственного бюджета на 270,2 млрд грн, большинство из которых – на безопасность и оборону. Покрыть дополнительные расходы планируют за счет увеличения внутренних заимствований, сообщил глава бюджетного комитета Юрий Аристов, пишет УНН.

Бюджет планируется увеличить еще на 270 млрд грн: куда пойдут деньги

Цитата

"Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета одобрил законопроект №7644, который уже в ближайшее время будет вынесен в сессионный зал. Документ предусматривает увеличение расходов государственного бюджета на 270,2 млрд грн. Подавляющая часть средств – 269,45 млрд - пойдут на обеспечение национальной безопасности и обороны", - отметил Аристов в Facebook.

Детали

Больше всего расходы увеличиваются, по словам нардепа, на нужды Минобороны – на 241,2 млрд грн. Кроме этого, дополнительные средства предусматриваются, в частности, для МВД (+22,9 млрд грн), СБУ (+2,5 млрд грн), Главного управления разведки МО (+2,1 млрд грн).

При этом нардеп Ярослав Железняк отметил, что законопроект предусматривает 12,7 млрд «Нафтогазу» на закупку газа за кредит (кредит на 10 лет под 1,6%) правительства Канады.

"Для покрытия дополнительных расходов будут увеличены внутренние заимствования путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа. На такую ​​же сумму увеличится предельный объем государственного долга на конец года. То есть законопроект является сбалансированным по поступлениям и расходам государственного бюджета. И самое главное: он очень важен, ведь обеспечение потребностей национальной безопасности является безусловным приоритетом государства. К тому же использовать средства от западных партнеров на оборонные цели мы не можем - международные финансовые организации не покрывают расходы в военной сфере", - отметил Аристов.

Дополнение

Бюджет ежемесячно получает около 2,8 млрд долл. внешних поступлений. Ранее потребность в финансировании дефицита госбюджета на фоне войны оценивалась в около 5 млрд долл.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$61.37
Bitcoin
$76,817.10
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$35.10
Золото
$3,056.69
Ethereum
$1,461.28