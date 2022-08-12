Бюджет планируется увеличить еще на 270 млрд грн: куда пойдут деньги
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета одобрил увеличение расходов Государственного бюджета на 270,2 млрд грн, большинство из которых – на безопасность и оборону. Покрыть дополнительные расходы планируют за счет увеличения внутренних заимствований, сообщил глава бюджетного комитета Юрий Аристов, пишет УНН.
Цитата
"Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета одобрил законопроект №7644, который уже в ближайшее время будет вынесен в сессионный зал. Документ предусматривает увеличение расходов государственного бюджета на 270,2 млрд грн. Подавляющая часть средств – 269,45 млрд - пойдут на обеспечение национальной безопасности и обороны", - отметил Аристов в Facebook.
Детали
Больше всего расходы увеличиваются, по словам нардепа, на нужды Минобороны – на 241,2 млрд грн. Кроме этого, дополнительные средства предусматриваются, в частности, для МВД (+22,9 млрд грн), СБУ (+2,5 млрд грн), Главного управления разведки МО (+2,1 млрд грн).
При этом нардеп Ярослав Железняк отметил, что законопроект предусматривает 12,7 млрд «Нафтогазу» на закупку газа за кредит (кредит на 10 лет под 1,6%) правительства Канады.
"Для покрытия дополнительных расходов будут увеличены внутренние заимствования путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа. На такую же сумму увеличится предельный объем государственного долга на конец года. То есть законопроект является сбалансированным по поступлениям и расходам государственного бюджета. И самое главное: он очень важен, ведь обеспечение потребностей национальной безопасности является безусловным приоритетом государства. К тому же использовать средства от западных партнеров на оборонные цели мы не можем - международные финансовые организации не покрывают расходы в военной сфере", - отметил Аристов.
Дополнение
Бюджет ежемесячно получает около 2,8 млрд долл. внешних поступлений. Ранее потребность в финансировании дефицита госбюджета на фоне войны оценивалась в около 5 млрд долл.